Как преобразилась махалля "Тожик овул" в Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В махалле "Тожик овул", расположенной в Чиназском районе Ташкентской области, устранена проблема водоснабжения. Кроме того, за короткий период там построены и сданы в эксплуатацию дворец культуры, детский сад и баня.

"В рамках программы в кишлаке создан швейный цех, что позволило обеспечить занятость жителей, особенно девушек и женщин, — сообщили в пресс-службе Министерства юстиций Узбекистана. — Постоянной работой там обеспечено 90 человек. Женщины, которые желают заниматься надомным трудом, получили швейные машинки. Кроме того, с целью создания возможностей для занятия предпринимательством им раздали курей и кроликов. Организованы специальные семинары для обучения граждан основам ухода и разведения подобной живности".

По данным пресс-службы, полномочные организации и ведомства оказали помощь 44 малообеспеченным жителям махалли в благоустройстве их жилья.

Программа "Благоустроенное село" реализуется в соответствии с указом президента от 29 марта 2018 года. Ее основная цель — улучшение архитектурного облика сельских населенных пунктов, создание дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры и объектов социальной сферы, а также улучшение за счет этого уровня и культуры жизни, расширение мировоззрения населения.

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