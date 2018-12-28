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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 декабря посетил столичную площадь, где проходят новогодние мероприятия

Шавкат Мирзиёев пообщался с участниками новогодних гуляний

В Узбекистане
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Глава государства впервые посетил главную елку страны.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря посетил площадь в Ташкенте, где установлена главная елка страны и проходят новогодние мероприятия.

"Глава государства побеседовал с людьми, пришедшими на праздничное представление, подарил детям подарки", — сообщили в пресс-службе президента.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 декабря посетил столичную площадь, где проходят новогодние мероприятия
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 декабря посетил столичную площадь, где проходят новогодние мероприятия

Главная новогодняя ель республики установлена у библиотеки имени Алишера Навои на улице Истиклол.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 декабря посетил столичную площадь, где проходят новогодние мероприятия
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 декабря посетил столичную площадь, где проходят новогодние мероприятия

Также к празднику украсили еще пять елей — на площадях Дружбы Народов и Хадра, на массиве Алгоритм, перед Государственным цирком, а также рядом с торгово-развлекательными центрами Next и Compass.

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Теги:
Новый год, Ташкент, Шавкат Мирзиёев



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