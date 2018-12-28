Шавкат Мирзиёев пообщался с участниками новогодних гуляний

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря посетил площадь в Ташкенте, где установлена главная елка страны и проходят новогодние мероприятия.

"Глава государства побеседовал с людьми, пришедшими на праздничное представление, подарил детям подарки", — сообщили в пресс-службе президента.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 декабря посетил столичную площадь, где проходят новогодние мероприятия

Главная новогодняя ель республики установлена у библиотеки имени Алишера Навои на улице Истиклол.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 декабря посетил столичную площадь, где проходят новогодние мероприятия

Также к празднику украсили еще пять елей — на площадях Дружбы Народов и Хадра, на массиве Алгоритм, перед Государственным цирком, а также рядом с торгово-развлекательными центрами Next и Compass.

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