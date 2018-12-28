Как изменится транспортный комплекс Ташкента

В августе президент республики Шавкат Мирзиёев поручил хокиму столицы до начала 2019 года разработать концепцию коренного реформирования системы общественного транспорта города с привлечением иностранной инжиниринговой компании.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В столичном хокимияте обсудили концепцию развития транспортного комплекса города. Для участия в мероприятии в республику прилетели советник министра правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Олег Шутенко, а также заместитель директора и начальник отдела транспортного планирования учреждения "МосТрансПроект" — Петр Барсуков и Сергей Ивасенко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. В Ташкенте обсудили концепцию развития транспортного комплекса города

От узбекской стороны на встрече присутствовали представители хокимията, агентства "Узавтотранс", ГУВД Ташкента, Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, а также Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города и УП "Тошкент метрополитени".

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. В Ташкенте обсудили концепцию развития транспортного комплекса города

"Представленная концепция охватывает вопросы оптимизации парковочного пространства, маршрутной сети города, приоритета общественного транспорта перед личным, подготовку кадров транспортной системы и многое другое", — отметили в пресс-службе.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. В Ташкенте обсудили концепцию развития транспортного комплекса города

Стороны ознакомились с презентацией и обсудили концепцию. Узбекская сторона попросила предоставить график выполнения плана с обязательным указанием того, что все работы будут проводиться под авторским надзором.

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