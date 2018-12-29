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Узбекистон хаво йуллари

UzAirways введет новогодний рейс Ташкент – Ургенч – Бухара – Ташкент

Пресс-служба "Узбекистон хаво йуллари"
В Узбекистане
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Самолет вылетит из Ташкента в 14:00, а вернется в столицу в 18:45.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В преддверии праздников UzAirways введет дополнительный рейс по маршруту Ташкент – Ургенч – Бухара – Ташкент, сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании.

Тридцатого декабря самолет вылетит из Ташкента в 14:00, спустя полтора часа прибудет в Ургенч. Из Ургенча пассажиры в 16:10 отправятся в Бухару, прибудут туда в 17:05. Самолет из Бухары в столицу вылетит спустя 40 минут. Воздушное судно приземлится в Ташкенте в 18:45.

Для перевозок планируется использовать самолет Airbus 320.

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Теги:
Самолет, Ургенч, Бухара, Ташкент, UzAirways



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