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Высокоскоростной электропоезд Афросиаб

Ташкент и Самарканд может связать еще одна скоростная железная дорога

© Flickr / Adam Jones
В Узбекистане
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Выделенная электрифицированная линия позволит сократить путь примерно до 1 часа 20 минут.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" рассматривает возможность строительства еще одной скоростной железной дороги от Ташкента до Самарканда, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на источник в компании. По словам собеседника издания, вопрос о строительстве выделенной электрифицированной линии для поездов "Афросиаб" недавно был поднят руководством.

Электропоезд Ташкент - Хива
© УзА
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"Это позволит сократить путь примерно до 1 часа 20 минут. Сейчас 333 километра пути между городами высокоскоростной электропоезд проезжает за 2 часа 8 минут, — сказал собеседник. — Данное предложение находится только на стадии разработки".

Железнодорожная компания более шести лет эксплуатирует поезда и пассажирские вагоны испанской компании Talgo, названные в честь древнего городища. Сейчас в парке компании четыре скоростных состава "Афросиаб".

Кроме того, "Узбекистон темир йуллари" ведет переговоры с испанской Talgo и корейской Hyundai о покупке новых скоростных поездов.

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Теги:
Ташкент, Самарканд, Железная дорога, Узбекистон темир йуллари



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