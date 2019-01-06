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Купившие в Узбекистане недвижимость иностранцы получат вид на жительство

© Flickr / jakeliefer
В Узбекистане
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В список стран, граждане которых имеют право получать вид на жительство в Узбекистане при условии приобретения недвижимости, вошли, в частности, Россия, Казахстан, Германия и Япония.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Граждане 109 стран смогут получить вид на жительство в Узбекистане при покупке дорогой недвижимости, сообщает РИА Новости. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

"Предоставить право иностранным гражданам 109 стран получать вид на жительство в Узбекистане при приобретении недвижимого имущества", — говорится в тексте документа.

Отмечается, что это право дается иностранцам при покупке недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области на сумму не менее 400 тысяч долларов. В Самаркандской, Бухарской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Хорезмской областях сумма сделки должна составить не менее 200 тысяч долларов, в Каракалпакстане и других областях — не менее 100 тысяч долларов.

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В июле 2017 года правительство Узбекистана предоставило иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в Ташкенте, право покупать недвижимость в столице республики стоимостью не менее 150 тысяч долларов. В январе прошлого года минимальная планка сделки была снижена до 74 тысяч долларов.

Теги:
иностранные граждане, Недвижимость, Узбекистан



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