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Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции

В Узбекистане упростят продажу билетов на самолеты, автобусы и поезда

Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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В республике запустят единый электронный портал транспортной системы. Его должны разработать за три месяца.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать в стране единый электронный портал транспортной системы республики, с помощью которого можно будет купить проездные билеты с удобными стыковками рейсов — автобусных, авиа- и железнодорожных. Соответствующий указ опубликован на портале Министерства иностранных дел.

Мужчина работает за компьютером
CC0 / Pixabay
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На разработку сайта с использованием технологии блокчейн дается три месяца. Ответственность возложена на Национальное агентство проектного управления при президенте Узбекистана, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Узбекское агентство автомобильного транспорта, компании "Узбекистон темир йуллари", "Узбекистон хаво йуллари". К работе будут подключены и другие заинтересованные министерства и ведомства.

В документе говорится, что портал будет создан на основе механизмов государственно-частного партнерства.

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Теги:
Узбекистан, билет, транспорт



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