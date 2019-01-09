В Узбекистане запустят сайт для решения проблем населения

В частности, система будет содержать данные о проблемах на объектах, относящихся к сфере здравоохранения и образования.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. С 1 апреля узбекистанцы смогут рассказать о проблемах в различных сферах с помощью специального портала. В соответствии с постановлением президента страны, требующие решения вопросы также будут выявляться по результатам подворовых обходов и бесед. Текст документа опубликовала Uza.uz.

Созданием системы займутся Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Национальным агентством проектного управления. Работу необходимо завершить к середине марта.

На сайте также будут представлены "дорожные карты" по социально-экономическому развитию Каракалпакстана, областей и столицы республики, повышению уровня жизни и улучшению социальной защиты населения, а также данные об их исполнении.

Минэкономики, Минфин и Госкоминвестиций в конце каждого квартала будут обобщать и анализировать нерешенные проблемы и предложения, включенные в систему. В последующем они будут вносить в кабмин предложения о включении их в государственные, региональные, в том числе инвестиционные программы с точным указанием источников финансирования.

Контроль за ведением системы возложен на Информационно-аналитический департамент по вопросам комплексного социально-экономического развития территорий кабмина.

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