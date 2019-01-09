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В Узбекистане создадут электронную платформу для грузоперевозок

© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
В Узбекистане
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Платформа позволит собирать, обрабатывать и анализировать информацию, связанную с транспортировкой экспортно-импортных грузов.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистане создадут электронную платформу международного транспортно-логистического центра. Соответствующее решение приняли Университет Инха в Ташкенте, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и агентство "Узавтотранс". Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Как отметили в пресс-службе университета, система позволит повысить эффективность транспортировки и складирования при перевозках экспортно-импортных грузов, сократить издержки. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Университет Инха в Ташкенте совместно с работниками "Узавтотранса" организует семинары, тренинги и мастер-классы по использованию платформы.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил привлечь частный сектор в систему грузоперевозок, кардинально сократить лицензионные и разрешительные процедуры для грузоперевозчиков, а также наладить деятельность частных экспедиторских организаций.

Теги:
Узавтотранс, университет Инха, грузоперевозки



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