Узбекистанцы могут побывать на экскурсиях в Законодательной палате

В разных странах парламент — одно из мест, где хотели бы побывать туристы.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана теперь можно посетить с экскурсией. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании нижней палаты, сообщил в своем Telegram-канале депутат Расул Кушербаев.

"В соответствии с новой статьей 250 коллективные экскурсии могут быть организованы в Законодательной палате на основании письменных обращений предприятий, организаций и учреждений. Посетители также могут посетить открытые заседания, чтобы ознакомиться с порядком проведения заседаний Законодательной палаты", — рассказал Кушербаев.

Посетители не имеют права вмешиваться в работу депутатов, они должны соблюдать установленную процедуру.

Расул Кушербаев отметил, что это нововведение — шаг на пути Олий Мажлиса к открытости.