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Трактор на поле во время посева

"Агротехсервис" поставил партию тракторов в Узбекистан

© Flickr / tuchodi
В Узбекистане
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С начала прошлого года на таджикско-белорусском предприятии было собрано 106 единиц сельхозтехники.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Компания "Агротехсервис" отгрузила первую партию сельхозтехники в Узбекистан — четыре трактора BELARUS-82.1 и четыре трехколесных трактора BELARUS-80Х. По данным белорусских СМИ, предприятие продолжит отправлять в страну эти модели. Кроме того, планируется наладить поставки Belarus-512 в Пакистан и Афганистан.

ОАО Восход-Агро
© Sputnik / Сергей Лескеть
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Создание предприятия по сборке тракторов и другой сельхозтехники в Гиссаре началось в 2016 году. Первая очередь производства была сдана в эксплуатацию в мае прошлого года, в церемонии приняли участие президенты Беларуси и Таджикистана — Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон. Вторую линию предприятия запустили в сентябре.

В прошлом году на предприятии было собрано более ста единиц сельхозтехники. Прямой реализаций машин сельхозпредприятиям занимался "Таджикагролизинг".

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Теги:
Беларусь, техника, Трактор, фермер, Сельское хозяйство



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