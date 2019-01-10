15:53 10 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
В Узбекистане начал работать Пойтахт банк

В Ташкенте открылся "Пойтахт банк"

Пресс-служба хокимията Ташкента
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
44 0 0

Уставной капитал кредитного учреждения полностью сформирован за счет средств хокимията столицы.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Ташкенте начал работу "Пойтахт банк", который специализируется на выдаче кредитов для строительства и покупки домов в столице. Обслуживанием клиентов займутся 130 сотрудников.

"Банк полностью основан хокимиятом города Ташкента, — напомнили в хокимияте столицы. — Планируется внедрить инновационные методы обслуживания клиентов".

Так, открыть счет или совершить несколько банковских операций можно удаленно.

"Новый банк будет обеспечивать лизинговыми и кредитными услугами компании, которые занимаются проектированием инфраструктурных объектов, а также ремонтом и постройкой многоэтажных зданий", — говорится в публикации.

Напомним, пост председателя совета банка занял Лутфилла Исматуллаев, начальник главного финансового управления хокимията столицы. Председателем правления кредитного учреждения стал Кахрамон Арипов.

Теги:
Хокимият Ташкента, банки, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии-2019 против сборной Омана
Бодро начали: самые яркие кадры матча сборных Узбекистана и Омана
Плов с лобио в Азербайджане
На кухне у соседей: как в Азербайджане готовят плов с лобио
Расписание и результаты матчей Кубка Азии
Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054