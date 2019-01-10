В Ташкенте открылся "Пойтахт банк"

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Ташкенте начал работу "Пойтахт банк", который специализируется на выдаче кредитов для строительства и покупки домов в столице. Обслуживанием клиентов займутся 130 сотрудников.

"Банк полностью основан хокимиятом города Ташкента, — напомнили в хокимияте столицы. — Планируется внедрить инновационные методы обслуживания клиентов".

Так, открыть счет или совершить несколько банковских операций можно удаленно.

"Новый банк будет обеспечивать лизинговыми и кредитными услугами компании, которые занимаются проектированием инфраструктурных объектов, а также ремонтом и постройкой многоэтажных зданий", — говорится в публикации.

Напомним, пост председателя совета банка занял Лутфилла Исматуллаев, начальник главного финансового управления хокимията столицы. Председателем правления кредитного учреждения стал Кахрамон Арипов.