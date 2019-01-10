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В Узбекистане появится бесплатный юридический сайт

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В Узбекистане
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе".

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узбекистане будет создана правовая информационная система Advice.uz, где население сможет бесплатно консультироваться с юристами. Соответствующий указ президента опубликован на портале МИД республики.

Кроме того, в стране появится Национальный правовой интернет-портал, который включит базу данных законодательства республики и дополнительную правовую информацию — тематический словарь и платформу юридической литературы. 

Система Advice.uz заработает до 1 июля 2019 года. Завершить создание Национального правового интернет-портала планируется к 1 января 202 года.

Также для повышения правовой грамотности населения планируется подготовить пособие в форме вопросов и ответов по правовым вопросам, часто встречающимся в повседневной жизни, и проводить больше тематических занятий в школах.

Теги:
Интернет, Сайт, юрист



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