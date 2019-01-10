Шавкат Мирзиёев: нужно создать атмосферу нетерпимости к преступлениям

В Узбекистане идет системная работа по охране общественного порядка. За последние два года в сфере принято более 200 законодательных актов.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил отдел внутренних дел №7 Юнусабадского района Ташкента, обслуживающий семь махаллей. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В ОВД №7 действуют оперативная дежурная часть, отделения профилактики, следствия, уголовного розыска, паспортная служба, служба психолога, пожарной безопасности, скорой помощи, чрезвычайных ситуаций и других. Кроме того, в отделе внедрена система круглосуточного наблюдения за закрепленной территорией. Работа организована в соответствии с постановлением президента от 14 февраля прошлого года.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 января посетил отдел внутренних дел №7 Юнусабадского района города Ташкента.

Ознакомившись с проектом оптимизации организационно-штатной структуры ОВД, Шавкат Мирзиёев отметил, что все правоохранительные органы должны обладать широкой информацией о криминогенной обстановке. Для этого всем государственным ведомствам и общественным организациям необходимо взаимодействовать на постоянной основе.

"Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба государственной безопасности, Национальная гвардия, прокуратура — все должны служить народу. Вместе с тем следует усилить в обществе просветительскую работу. Необходима атмосфера всеобщей нетерпимости к преступлениям", — заявил глава государства.

Президент отметил необходимость повышения профессионального мастерства инспекторов по профилактике. По мнению главы государства, следует организовать специальный филиал Ташкентского государственного юридического университета, где они и их заместители смогут повышать квалификацию.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 января посетил отдел внутренних дел №7 Юнусабадского района города Ташкента.

В беседе с психологами, инспекторами профилактики по работе с несовершеннолетними и женщинами Шавкат Мирзиёев отметил, что сотрудники, тесно работающие с людьми, должны заботиться о них.

"Необходимо изучать проблемы молодежи, женщин, пошедших на преступление, оказывать им помощь через ответственные организации, моральную поддержку. Только так изменится их мировоззрение, будет результат", — сказал президент.

Кроме того, глава государства осмотрел кабинет паспортной службы, где ему рассказали о процессе оформления биометрических паспортов, и оснащенное по мировым стандартам следственное помещение.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 января посетил отдел внутренних дел №7 Юнусабадского района города Ташкента.

Президент поручил продолжать укреплять материально-техническую базу обеспечения общественной безопасности. В частности, обеспечить ГУВД Ташкента современными вертолетами.