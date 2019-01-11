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В республиканском отборочном туре конкурса имени Зульфии примут участие 335 одаренных девушек

Отборочный тур конкурса имени Зульфии состоится 16 января

Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана
В Узбекистане
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Государственная премия имени Зульфии присуждается талантливым девушкам в возрасте от 14 до 30 лет.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Республиканский отборочный тур конкурса имени Зульфии пройдет 16 января, в нем примут участие 335 одаренных девушек. Об этом сообщается на официальной странице Комитета женщин Узбекистана в Facebook.

Изначально отстоять свое право на получение премии желали 30 тысяч представительниц высших учебных заведений, профессиональных колледжей, академических лицеев, общеобразовательных школ, интернатов и детских домов страны.

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© Пресс-служба президента Узбекистан
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Государственная премия имени Зульфии присуждается талантливым девушкам в возрасте от 14 до 30 лет, которые достигают особых успехов в области образования, науки, литературы, культуры, искусства, спорта и общественной деятельности.

С 2000 года награду получили уже 283 представительницы прекрасного пола.

Премия образована в честь Зульфии — талантливого поэта, переводчика и журналиста. Первого марта, в день ее рождения, во всех городах республики проходят торжественные встречи, посвященные жизни и творчеству яркого представителя литературы.

Узбекская поэтесса Зульфия
© Sputnik / Я. Босин
Узбекская поэтесса Зульфия

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Теги:
Узбекистан, девушки, премия, Зульфия



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