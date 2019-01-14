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Международный форум "Узбекистан – 2035" пройдет в Ташкенте

Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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На мероприятии обсудят предложения по Концепции Стратегии развития Узбекистана до 2035 года.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Ташкенте 5-6 февраля пройдет II Международный форум "Узбекистан – 2035", сообщили в пресс-службе организации Buyuk Kelajak. В нем примут участие эксперты, представители депутатского корпуса, госорганов, научно-образовательных учреждений, международных организаций. Они обсудят предложения по Концепции Стратегии долгосрочного развития республики.

"На площадках форума планируется широкое обсуждение концепции, после чего итоговый документ будет представлен вниманию руководства страны", — отметили в пресс-службе.

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© Sputnik / Руслан Кривобок
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Мероприятие пройдет в Академии государственного управления при президенте Узбекистана.

Первый форум "Узбекистан – 2035" состоялся в июне 2018 года, тогда эксперты обговорили основные подходы по разработке документа. С июля по сентябрь прошли встречи в министерствах и ведомствах, проанализировано текущее состояние экономики страны. С учетом предложений и замечаний специалистов была подготовлена предварительная версия Концепции Стратегии развития Узбекистана до 2035 года.

В декабре с документом ознакомились представители администрации президента республики.

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Теги:
Ташкент, Узбекистан, стратегия развития, Форум



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