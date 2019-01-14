В "Узэкспоцентре" расскажут о нововведениях в налоговом законодательстве

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана 15-18 января проведет в Ташкенте семинар, посвященный нововведениям в законодательстве. Посетить мероприятия смогут все желающие.

Сотрудники комитета разъяснят суть постановления президента от 26 декабря 2018 года "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы", а также Налогового кодекса республики, Концепции совершенствования налоговой политики, соответствующих законов и других нормативно-правовых актов.

Семинары пройдут в "Узэкспоцентре". Каждый будет начинаться в 10:00.