Шавкат Мирзиёев: национальная армия должна быть ближе к народу

Группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов была удостоена воинских званий, награждена орденами и медалями в связи с Днем защитников Родины и 27-летием образования Вооруженных сил Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил награды военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Мирзиёев отметил, что в стране идет реформа вооруженных сил. Воинские части и подразделения оснащают современным вооружением и техникой, уделяется внимание физической и интеллектуальной подготовке военнослужащих.

"Создаются достойные условия для обеспечения военных жильем, поддержки их семей", — сказал президент.

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По мнению главы государства, решающую роль в сфере обороны играет человеческий фактор.

"Верные присяге, образованные и квалифицированные, отважные, активные и энергичные военные кадры — мощь армии. Именно они обеспечивают победу, воспитывают личный состав, ведут за собой", — заявил Мирзиёев.

Пресс-служба президента Узбекистан Шавкат Мирзиёев вручил награды в День защитников Родины

Он подчеркнул, что необходимо и дальше налаживать взаимодействие между органами власти и управления всех уровней, молодежью, женщинами и представителями старшего поколения, образовательными учреждениями.

"Чем ближе к народу национальная армия, военнослужащие, чем прочнее их единство, тем они сильнее", — заявил президент.

Как отметили в пресс-службе, группа военных и руководителей, которые многие годы достойно служат в вооруженных силах и правоохранительных органах, получат генеральские звания. Однако Шавкат Мирзиёев призвал помнить, что в военной и государственной службе есть еще более высокий рубеж — навсегда сохранить преданность долгу перед родиной.