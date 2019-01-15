В Узбекистане "воскресли" Facebook и YouTube

Впервые проблемы с доступом к Facebook начались в республике 4 сентября, соцсеть была недоступна до 12 сентября. Спустя несколько дней она "легла" снова.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Узбекистанцам вновь стали доступны социальная сеть Facebook и видеохостинг YouTube. Ими можно пользоваться свободно, без VPN.

Жители и гости страны не могли попасть на сайты с осени прошлого года: Facebook "лег" 17 сентября, а YouTube — 4 октября. В конце ноября начальник управления по развитию продаж и обслуживания Алишер Зуфаров заявил, что специалисты занимаются решением проблемы. По его словам, она связана с общемировой заменой криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Почему не работают Facebook и YouTube: объяснение "Узбектелекома"

Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров отметил: пользоваться VPN иногда действительно становится неудобно.

Напомним, что к 2020 году скорость подключения к Всемирной сети должна быть доведена до уровня стран СНГ — такое поручение дал президент страны. Пока что республика находится на 110-м месте рейтинга по скорости интернета, сформированного Speedtest Global Index.

В каких странах самый быстрый и медленный интернет >>>