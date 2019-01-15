15:45 15 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Социальная сеть Фейсбук

В Узбекистане "воскресли" Facebook и YouTube

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
53 0 0

Впервые проблемы с доступом к Facebook начались в республике 4 сентября, соцсеть была недоступна до 12 сентября. Спустя несколько дней она "легла" снова.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Узбекистанцам вновь стали доступны социальная сеть Facebook и видеохостинг YouTube. Ими можно пользоваться свободно, без VPN.

Жители и гости страны не могли попасть на сайты с осени прошлого года: Facebook "лег" 17 сентября, а YouTube — 4 октября. В конце ноября начальник управления по развитию продаж и обслуживания Алишер Зуфаров заявил, что специалисты занимаются решением проблемы. По его словам, она связана с общемировой заменой криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета.

Социальная сеть Фейсбук
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Почему не работают Facebook и YouTube: объяснение "Узбектелекома"
Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров отметил: пользоваться VPN иногда действительно становится неудобно.

Напомним, что к 2020 году скорость подключения к Всемирной сети должна быть доведена до уровня стран СНГ — такое поручение дал президент страны. Пока что республика находится на 110-м месте рейтинга по скорости интернета, сформированного Speedtest Global Index.

В каких странах самый быстрый и медленный интернет >>>

По теме

"Узбектелеком" разъяснил, как будет увеличивать скорость интернета
Теги:
Узбекистан, Социальная сеть, YouTube, Facebook



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Глупо, но весело: зачем сотни людей пошли в метро без штанов
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054