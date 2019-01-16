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Отремонтированный аэропорт в Нукусе

В нукусском аэропорту летом введут режим "Открытое небо"

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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Ожидается, что этот шаг позволит значительно увеличить пассажиропоток.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В аэропорту Нукуса летом запустят режим "Открытое небо", сообщили в пресс-службе Госавианадзора Узбекистана. Ожидается, что это повысит уровень социально-экономического развития регионов республики.

Иностранные авиакомпании, список которых сформируют в соответствии с межправительственными соглашениями о воздушном сообщении, получат право на выполнение неограниченного количества полетов в аэропорт столицы Каракалпакстана.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Отмечается, что полеты должны осуществляться в рамках упомянутых соглашений без права на пятую степень "свободы воздуха", а также с учетом технических возможностей воздушной гавани. 

Режим "Открытое небо" будет действовать с лета этого года до конца зимы 2021–2022 годов. 

Авиационным властям государств, заключивших международные договоры с Узбекистаном в области авиасообщения, по дипломатическим каналам направлены соответствующие уведомления Госавианадзора.

В июле прошлого года аэропорт Нукуса принял первых пассажиров после реконструкции. В воздушной гавани есть четыре терминала: два работают на прилет, два — на вылет. Всего комплекс может обслуживать до 400 человек в час и полностью обеспечивает потребности региона.

Теги:
аэропорт, авиация, Нукус



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