В нукусском аэропорту летом введут режим "Открытое небо"

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В аэропорту Нукуса летом запустят режим "Открытое небо", сообщили в пресс-службе Госавианадзора Узбекистана. Ожидается, что это повысит уровень социально-экономического развития регионов республики.

Иностранные авиакомпании, список которых сформируют в соответствии с межправительственными соглашениями о воздушном сообщении, получат право на выполнение неограниченного количества полетов в аэропорт столицы Каракалпакстана.

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Отмечается, что полеты должны осуществляться в рамках упомянутых соглашений без права на пятую степень "свободы воздуха", а также с учетом технических возможностей воздушной гавани.

Режим "Открытое небо" будет действовать с лета этого года до конца зимы 2021–2022 годов.

Авиационным властям государств, заключивших международные договоры с Узбекистаном в области авиасообщения, по дипломатическим каналам направлены соответствующие уведомления Госавианадзора.

В июле прошлого года аэропорт Нукуса принял первых пассажиров после реконструкции. В воздушной гавани есть четыре терминала: два работают на прилет, два — на вылет. Всего комплекс может обслуживать до 400 человек в час и полностью обеспечивает потребности региона.