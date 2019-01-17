Депутат предложил связать Сергели и центр города платной дорогой

По предварительным подсчетам, в сутки по участку будет проезжать до 90 тысяч легковых автомобилей.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Депутат Сергелийского районного Кенгаша народных депутатов Шавкат Халилов предложил построить платную шестиполосную дорогу для легковых авто от пересечения улиц Анны Ахматовой и Файзли в Сергелийском районе до пересечения улицы Чапаната с Малой кольцевой автодорогой в Яккасарайском районе. Материал опубликовала газета "Народной слово".

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"В ходе встреч избиратели часто поднимают проблему, связанную с тем, что со строительством новых жилых домов в районе и увеличением количества автомобилей в целом из Сергели стало трудно попасть в другие районы столицы", — отметил депутат. Возможные пути решения проблемы обсуждались с другими депутатами, представителями районного хокимията и специалистами.

Предполагается, что на платном участке длиной 4,65 километра не будет светофоров, благодаря чему значительно сократится время поездки. По словам Шавката Халилова, сейчас в дороге приходится проводить до часа.

"Этот участок может пройти вдоль существующей железной дороги мимо станции очистки сточных вод и дальше. На предлагаемом участке нет жилых домов и других объектов, так что можно обойтись без особых проблем со сносом, компенсациями и так далее", — считает депутат.

Он также рассказал, почему данный участок предлагается сделать платным.

"Зная проблемы, связанные с финансированием дорожного строительства, за счет привлечения частных инвесторов можно собрать необходимые средства и ускорить реализацию возможного проекта, который быстро окупится и начнет приносить прибыль", — написал Халилов.

Согласно предварительным подсчетам, в сутки по участку будет проезжать до 90 тысяч легковых машин.

"Даже если установить чисто символическую по нынешним временам плату в две тысячи сумов, то за сутки сбор составит около 180 миллионов сумов, или более 65 миллиардов сумов за год. Этого, по-моему, должно хватить на строительство и оборудование автодороги, ее эксплуатацию. А в пунктах оплаты при въезде и выезде с трассы, где в три смены будут работать по два человека, появится минимум 12 рабочих мест", — отметил чиновник.

Участок может стать пилотным проектом по развитию платных дорог в республике.

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