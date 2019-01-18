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Начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев

Всегда на связи: сотрудники ОВД Ташкента получат специальные смартфоны

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
В Узбекистане
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Новые технические устройства выдадут инспекторам профилактики правонарушений и сотрудникам патрульно-постовой службы.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел столицы Узбекистана получат около трех тысяч специальных смартфонов Artel, которые помогут им в несении службы, рассказал сегодня на брифинге начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Новые технические устройства выдадут инспекторам профилактики и сотрудникам патрульно-постовой службы, поскольку они чаще остальных общаются с гражданами.

Смартфоны Artel оснащены программами для идентификации личности: можно узнать, есть ли у человека судимость, находится ли он в розыске, является ли пропавшим без вести. Кроме того, есть программа для распознавания автомобильных номеров.

По словам Рустама Джураева, если раньше для установления личности в подразделения ОВД ежедневно доставляли в среднем по 2,5 тысячи человек, то на этапе тестирования смартфонов эта цифра снизилась до 500.

На устройстве также имеется приложение для обмена сообщениями Minor, с его помощью можно отправлять фотографии, аудио– или видеофайлы с места происшествия, а также передавать коллегам срочные ориентировки.

Встроенные GPS-трекеры позволяют контролировать местонахождение инспекторов — следить, чтобы они несли службу только в пределах определенной территории.

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Теги:
МВД Узбекистана



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