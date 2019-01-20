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Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии.

В Узбекистане запустят производство вакцины против ротавируса

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Узбекистане
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Компания доставит в Узбекистан вакцину для профилактики ротавирусной диареи по цене на 50% ниже, чем цена поставки текущей ротавирусной вакцины, которую Узбекистан закупает в настоящее время.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов и руководитель компании Bharat Biotech International Хайдарабада Венкатраман Сиварамакришнан договорились о сотрудничестве в области передачи вакцинной технологии, исследований и разработок технологий производства вакцин в соответствии с требованиями Узбекистана, сообщает "Новости Узбекистана".

На начальном этапе сотрудничества компания доставит в Узбекистан вакцину для профилактики ротавирусной диареи по цене на 50% ниже, чем цена поставки текущей ротавирусной вакцины, которую Узбекистан закупает в настоящее время.

Вслед за этим Bharat будет поставлять готовое сырье для производства ROTAVAC в Узбекистан в рамках начальной фазы передачи технологии, ведущей к окончательной полной передаче технологии для продукта.

В рамках организации производства вакцин в Узбекистане Мининновации инициирует перед Правительством Республики Узбекистан на основе программы государственно-частного партнерства об организации необходимой инфраструктуры (землю, здания, оборудование и т.д.) и нормативные разрешения, а Bharat обеспечит бесплатную передачу современных технологий и ноу-хау в области вакцин, техническую экспертизу, специалистов и обучение персонала, а также координацию первоначального местного производства.




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