Узбекистан изучит опыт США в поддержке детей с ограниченными возможностями

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В посольстве Узбекистана в США прошла встреча с делегацией Центра детей и молодежи с ограниченными возможностями при республиканском Союзе молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Стороны обсудили перспективы установления и развития сотрудничества с профильными американскими учреждениями, в том числе с потенциальными донорами, благотворительными фондами.
Отдельно на встрече обсудили организацию в Узбекистане качественной системы образования для детей с нарушениями слуха и речи — это один из приоритетов правительства по поддержке социально слабых слоев населения.
ЮНИСЕФ: уязвимое население Узбекистана нужно защитить от рисков >>>