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Инвалидная коляска

Узбекистан изучит опыт США в поддержке детей с ограниченными возможностями

© Sputnik / Alexey Kudenko
В Узбекистане
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Один из приоритетов правительства республики по поддержке социально слабых слоев населения — организация качественной системы образования для детей с нарушениями слуха и речи.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В посольстве Узбекистана в США прошла встреча с делегацией Центра детей и молодежи с ограниченными возможностями при республиканском Союзе молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Стороны обсудили перспективы установления и развития сотрудничества с профильными американскими учреждениями, в том числе с потенциальными донорами, благотворительными фондами.

Новорожденный ребенок
CC0 / pixabay
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Как отметили в пресс-служба МИД, в США ежегодно около 4% федерального бюджета (более 140 миллиардов долларов) направляется на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями. Кроме того, частные фонды и благотворительные организации ежегодно выделяют порядка 250 миллиардов долларов и являются мировым лидером по объемам гуманитарной помощи, оказываемой другим странам.

Отдельно на встрече обсудили организацию в Узбекистане качественной системы образования для детей с нарушениями слуха и речи — это один из приоритетов правительства по поддержке социально слабых слоев населения.

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Теги:
благотворительность, США, дети



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