Новый сахарный завод появится в Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Посол Республики Узбекистан в Брюсселе Дильер Хакимов встретился с руководством бельгийской компании DSEC, они обсудили перспективы реализации проекта по организации производства сахара на территории Ташкентской области, сообщает Даракчи.

Было отмечено, что проведены предварительные переговоры с потенциальными заемщиками, в том числе с немецким Commerzbank на предмет предоставления кредита узбекской стороне, а также с Европейской группой кредитных страховщиков для покрытия рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

На сегодняшний день DSEC активно работает с Узбекистаном, в частности, с ООО "Шакар холдинг". В рамках подписанного соглашения ведется реализация проекта по организации производства сахара на территории Ташкентской области по технологиям DSEC. Сумма проекта составляет 110 млн евро. Из них 25 млн евро выделяется узбекской стороной, а остальная сумма - за счет потенциальных инвесторов.