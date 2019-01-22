В Ташкенте нашли решение проблемы пробок у рынков

Сегодня многие крупные столичные базары, среди которых "Кадышева", "Куйлюк", "Бек Барака" и другие, становятся центрами огромных пробок и заторов.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Столичное ГУВД нашло решение проблемы заторов и пробок возле крупных рынков и гипермаркетов Ташкента - нанимать собственную охрану и сотрудников ППС, сообщает Podrobno.uz.

Сегодня многие крупные столичные базары, среди которых "Кадышева", "Куйлюк", "Бек Барака" и другие, становятся центрами огромных пробок и заторов.

Многие оставляют свои авто под запрещающими знаками, закрывая одну, а то и две полосы. Нередки случаи, когда машины ставят прямо под светофорами и на поворотах, что создает опасные ситуации на дорогах.

"У нас много жалоб касательно пробок и заторов возле рынков и больших гипермаркетов. Мы работаем над разрешением этой ситуации. Один из механизмов – сейчас эти объекты заключают с нами договоры и сами берут себе необходимых сотрудников УБДД, ППС, охраны, оплачивая их услуги. Тем самым эти сотрудники несут службу именно на территории этого объекта или вокруг него. Сейчас эту систему мы хотим еще более расширить и внедрить", – отметил начальник ГУВД Рустам Джураев.

По его словам, этот механизм уже показал свою эффективность – теперь работникам ГУВД больше не нужно отвлекаться от основной деятельности, ведь за объектами закреплены специальные сотрудники, которые постоянно там дежурят.

Джураев также добавил, что столичное ГУВД сейчас активно изучает опыт создания муниципальной милиции, которая финансируется не из государственного, а за счет местных бюджетов. Как правило, компетенция такой милиции ограничивается охраной общественного порядка и патрулированием территории населенного пункта, контролем соблюдения водителями ПДД.