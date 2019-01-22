Частные компании будут проводить судебную экспертизу в Узбекистане

В утвержденный перечень включено 44 вида судебной экспертизы, в том числе почерковедческая, техническая, компьютерно-техническая, психологическая и экспертиза видеоматериалов.

ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. Частные компании получили право на проведение более 40 видов судебной экспертизы в Узбекистане, сообщает РИА Новости.

"Одобрить предложение о разрешении на создание негосударственных судебно-экспертных организаций с предоставлением им права проведения некоторых видов судебных экспертиз", - говорится в тексте документа.

В утвержденный перечень включено 44 вида судебной экспертизы, в том числе почерковедческая, техническая, компьютерно-техническая, психологическая и экспертиза видеоматериалов.

"Данное решение позволит разгрузить деятельность государственной судебной экспертизы, а также привлечь частный капитал в модернизацию данной сферы", - уточнили в Министерстве юстиции республики. Представитель Минюста уточнил, что документ разработан на основе изучения опыта по развитию частной судебной экспертизы в ряде стран, в частности, в России.

Документом установлено, что судебные эксперты частных компаний должны получить сертификат на курсах по переподготовке и повышению квалификации на платной основе в государственных учреждениях. Сведения о сертифицированных экспертах будут включаться в единый реестр, размещаемый на сайте Минюста Узбекистана.