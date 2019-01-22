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Парк развлечений Диснейленд

Немецкая компания намерена построить в Ташкенте "Диснейленд"

© Sputnik / Natalia Seliverstova
В Узбекистане
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Кроме того, в столице Узбекистана планируется возвести новые гостиничные комплексы и развлекательные объекты.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Немецкая компания RIMC Hotels & Resorts намерена построить в Ташкенте "Диснейленд", а также современные гостиничные комплексы классов "эконом" и "люкс", развлекательные центры и гипермаркеты. Эта тема обсуждалась на встрече хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева и управляющего собственника компании Герта Прантнера.

"Для реализации инвестиционных проектов хокимиятом города Ташкента предложены несколько земляных участков, подходящих как по территории, так и по требованиям для будущих сооружений", — отметили в пресс-службе администрации города.

Представители компании предложили после изучения документов подписать меморандум о сотрудничестве между RIMC Hotels & Resorts и хокимиятом Ташкента.

Ранее сообщалось, что врио председателя Госкомтуризма Узбекистана Абдулазиз Аккулов и президент Allianz Selbständiger Reiseunternehmer (Альянс независимых туристических компаний) Йохен Сеч обсудили расширение сотрудничества. Стороны решили, что члены альянса отправятся в информационный тур по республике. Кроме того, планируется обновить в иностранных каталогах информацию об Узбекистане, туристических возможностях страны.

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Теги:
отель, Хокимият Ташкента, Туризм



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