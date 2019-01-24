Подарки от имени хокима столицы получили сотрудники, которые обеспечивали безопасность граждан в дни празднования Нового года.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Ташкенте поощрили сотрудников ГУВД, обеспечивавших общественный порядок и безопасность горожан в прошедшие праздники.

"Ценные подарки отличившимся сотрудникам вручили заместитель хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Элбек Шукуров и представители руководства ГУВД Ташкента", — говорится в публикации.

Пресс-служба ГУВД Ташкента В ГУВД Ташкента наградили отличников службы

В пресс-службе сообщили, что в период с 25 декабря 2018 года по 10 января 2019 года места проведения новогодних торжеств посетили почти два миллиона человек, на главной елке страны побывали около 1,6 миллиона человек.

Праздники прошли в спокойной обстановке, не было допущено ни одного преступления, отметили в ГУВД.

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