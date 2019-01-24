Узбекские таможенники будут бороться с контрафактом вместе с партнерами по СНГ

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Таможенные органы стран-участниц СНГ теперь смогут оперативно обмениваться информацией о контрафакте. Проект соответствующего соглашения обсудили на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Чтобы пресекать перемещение контрафакта по территории стран Содружества, таможенникам необходимо взаимодействовать с зарубежными коллегами. Для такого сотрудничества нужна согласованная всеми государствами нормативная база, которую и создаст Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

"Сейчас межгосударственный обмен практическими наработками по борьбе с контрафактом носит эпизодический характер. А благодаря подписанию Соглашения результаты борьбы с контрафактной продукцией одного государства-члена СНГ будут доступны к использованию другими странам Содружества", — пояснил заместитель начальника отдела Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы России Руслан Штыка.

Таможенные органы государств-членов СНГ еще в 1997 году приняли межведомственный протокол о сотрудничестве, а в 2012 году его статус было решено повысить до межгосударственного соглашения. Наконец, в 2019-м они пришли к единой редакции проекта документа.

Несколько предыдущих соглашений были подписаны в неполном составе — пятью-шестью государствами, а участвовать в нынешнем, скорее всего, будут все или подавляющее большинство стран-участниц СНГ, считает представитель департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Андрей Кушниренко. По его мнению, соглашение может быть подписано уже 31 мая на заседании Совета глав правительств, а заработает в начале 2020 года.

О важности нового соглашения для бизнесменов упомянул директор департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Игорь Илингин: "Все это делается для бизнеса, чтобы снять технические и бюрократические барьеры, поэтому важно, чтобы мы пришли к решению сообща. Бывает, что одна страна упрощает таможенное законодательство, а другая — нет, и в результате у предпринимателей возникают трудности на границе".