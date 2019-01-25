Китай планирует открыть в Ташкенте многопрофильный университет

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Представители хокимията столицы встретились с делегацией Китая, заинтересованной в открытии в Ташкенте нового многопрофильного университета, который будет выпускать специалистов в различных сферах промышленности.

Учащихся ждут практические занятия, в частности, по технологиям химического производства и автомобилестроения. Для студентов подготовят специальные помещения, где они смогут проводить различные исследования. Их оборудуют станками, всеми необходимыми приборами.

Ранее сообщалось, что столице уже в этом году откроют новый южнокорейский Университет Аджу. Первых студентов примут на три направления подготовки — "Электротехника", "Архитектура" и "Строительный инжиниринг", а с 2020-2021 года университет получит право открывать новые факультеты, в том числе и медицинский.

Университет Инха в Ташкенте будет сотрудничать с южнокорейской IT-компанией >>>