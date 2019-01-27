Спецназ Узбекистана впервые на учениях в США - фото

Военная делегация Узбекистана в рамках официального визита в США посетит штаб-квартиру Центрального командования ВС США в Тампе (штат Флорида).

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Военнослужащие сил специальных операций Министерства обороны Узбекистана впервые принимают участие в совместных учениях "Южный удар" на военной базе Кэмп Шелби (штат Миссисипи) в США, сообщает "Газета.уз".

С 11 января подразделение спецназначения Узбекистана провело уже два учения. Для наблюдения за ходом третьей — активной фазы тактических учений в США направился министр обороны генерал-лейтенант Абдусалом Азизов.

© Газета.уз Спецназ Узбекистана впервые на учениях в США

В учениях также принимают участие военнослужащие спецподразделений Канады, Чили и Нидерландов. Военная делегация Узбекистана в рамках официального визита в США посетит штаб-квартиру Центрального командования ВС США в Тампе (штат Флорида).

© Газета.уз Спецназ Узбекистана впервые на учениях в США

Напомним, "Южный удар" — широкомасштабные боевые учения, проводимые Национальной гвардией штата Миссисипи в учебном центре по боевой подготовке в городе Галфпорт и учебном центре объединенных сил в Кэмп Шелби. Учения дают возможность для всех родов войск вооруженных сил, включая подразделения охраны, резервных сил, а также регулярных войск на практике поддерживать боевую готовность и взаимодействие между силами США и ключевыми союзниками.

© Газета.уз Спецназ Узбекистана впервые на учениях в США

Сценарии учений разработаны с учетом текущих глобальных кризисов и отвечают индивидуальным потребностям тренинга задействованных подразделений.