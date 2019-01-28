Американская OPIC возобновляет финансирование проектов в Узбекистане

Планируется создание до 150 рабочих мест, половина из которых будет занята женщинами.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Американская корпорация частных зарубежных инвестиций OPIC возобновляет финансирование проектов в Узбекистане с создания тепличного хозяйства стоимостью 21 млн долларов в Джизакской области, сообщает МИД Узбекистана.

Делегация фермерского хозяйства Hosiyatli Bog Plus из Джизакской области провела в Вашингтоне с OPIC переговоры по созданию интенсивного сада и тепличного хозяйства в Бахмальском районе стоимостью 21 млн долларов.

"Это станет первым проектом, профинансированным OPIC после подписания меморандума", — говорится в сообщении.

Компания из США предусматривает посадку на земельном участке свыше 180 гектаров саженцев яблонь, миндаля, черешни, а также возведение современных высокоэффективных теплиц, установку холодильных камер и сушильного оборудования от ведущих мировых производителей. Созданные производственные мощности позволят наладить выращивание сельскохозяйственной продукции, ее переработку и экспорт главным образом в сопредельные с Узбекистаном страны, а также Россию.

Планируется создание до 150 рабочих мест, половина из которых будет занята женщинами.

Запуск намечен на март. Узбекская сторона совместно с OPIC прорабатывает ряд других инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса, развития частных медицинских услуг, а также сельского хозяйства.