Гендиректор московского технопарка "Рикор" назначен главой СЭЗ "Навои"

Хабиб Абдуллаев имеет 25-летний опыт руководящей работы в предприятиях Министерства печати России, АФК "Система" и других.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Глава московского технопарка "Рикор" Хабиб Абдуллаев назначен новым директором Свободной экономической зоны (СЭЗ) "Навои", сообщает Podrobno.uz.

Известно, что Абдуллаев закончил Московский государственный институт международных отношений (1989), курс "Экономика и инвестирование" в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (2012).

Также Хабиб работал начальником управления по работе с резидентами ОАО "Особые экономические зоны" Минэкономразвития РФ, имеет 25-летний опыт руководящей работы в предприятиях Министерства печати России, АФК "Система" и других. Также является председателем Узбекской национально-культурной автономии Москвы, издателем газеты "Узбегим".