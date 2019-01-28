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Гендиректор московского технопарка "Рикор" назначен главой СЭЗ "Навои"

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Узбекистане
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Хабиб Абдуллаев имеет 25-летний опыт руководящей работы в предприятиях Министерства печати России, АФК "Система" и других.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Глава московского технопарка "Рикор" Хабиб Абдуллаев назначен новым директором Свободной экономической зоны (СЭЗ) "Навои", сообщает Podrobno.uz.

Известно, что Абдуллаев закончил Московский государственный институт международных отношений (1989), курс "Экономика и инвестирование" в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (2012).

Также Хабиб работал начальником управления по работе с резидентами ОАО "Особые экономические зоны" Минэкономразвития РФ, имеет 25-летний опыт руководящей работы в предприятиях Министерства печати России, АФК "Система" и других. Также является председателем Узбекской национально-культурной автономии Москвы, издателем газеты "Узбегим". 




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