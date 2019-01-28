В Ташкенте будут производить уникальный медицинский препарат

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В хокимияте города Ташкента на встрече с представителями компании Kedrion Biopharma обсуждалась перспектива строительства производственной линии по выпуску уникального медицинского препарата, применяемого при лечении больных гемофилией, сообщает хокимият Ташкента.

Ориентировочная стоимость производства по выпуску "Фактора свертывания VIII" — 25 миллионов долларов. Указанную сумму планируется потратить не только на производственные мощности, но и на лабораторные помещения.

По итогам визита гостями намечено осмотреть несколько подходящих участков для строительства и подписание меморандума о сотрудничестве.

Напомним, Kedrion — это международная компания, осуществляющая сбор и фракционирование человеческой крови для производства и сбыта лекарственных препаратов на основе плазмы, которые используются при лечении заболеваний, таких как гемофилия и иммунодефициты. Компания Kedrion была основана в Италии в 2001 году.