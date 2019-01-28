01:22 29 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Сотрудница лаборатории эпидемиологии и микробиологии

В Ташкенте будут производить уникальный медицинский препарат

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
20611

Ориентировочная стоимость производства по выпуску "Фактора свертывания VIII" — 25 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В хокимияте города Ташкента на встрече с представителями компании Kedrion Biopharma обсуждалась перспектива строительства производственной линии по выпуску уникального медицинского препарата, применяемого при лечении больных гемофилией, сообщает хокимият Ташкента.

Ориентировочная стоимость производства по выпуску "Фактора свертывания VIII" — 25 миллионов долларов. Указанную сумму планируется потратить не только на производственные мощности, но и на лабораторные помещения.

По итогам визита гостями намечено осмотреть несколько подходящих участков для строительства и подписание меморандума о сотрудничестве.

Напомним, Kedrion — это международная компания, осуществляющая сбор и фракционирование человеческой крови для производства и сбыта лекарственных препаратов на основе плазмы, которые используются при лечении заболеваний, таких как гемофилия и иммунодефициты. Компания Kedrion была основана в Италии в 2001 году.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Робоерто Карлос во время товарищеского матча в Ташкенте
Бразильский чемпион мира примерил узбекский чапан: Роберто Карлос в Ташкенте
Отношения Германии и Узбекистана - 2019 года
От Берлина до Ташкента: что связывает Германию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054