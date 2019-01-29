Минтруда отчиталось об уровне безработицы в Узбекистане в 2018 году

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Уровень безработицы в Узбекистане в январе-декабре 2018 года составил 9,3 процента, сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений. Такие результаты дало социологическое исследование, проведенное в 66 городах и районах страны.

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Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 25 лет превысил 17%, среди молодежи до 30 лет он составил 15,1%, среди женщин — 12,9%.

"Следует учитывать, что рост безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (3,5%) связан не с резким ростом безработицы, а с совершенствованием методологии учета незанятого населения, позволившим наиболее полно учитывать лиц, нуждающихся в трудоустройстве", — отметили в пресс-службе.

Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях (9,7%), самый низкий — в Ташкенте (7,9%).

Напомним, ранее Минтруда пообещало предоставить гражданам в этом году 413 тысяч постоянных рабочих мест. Указанная цифра — на 63 тысячи больше показателей прошлого года, при этом половина рабочих мест достанется женщинам.