ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. В городе Ханабаде (Андижанская область) предприниматель Рустам Усмонов решил застроить холмы инновационными юртами по японской технологии, сообщает портал "Новости Узбекистана".

В наши дни юрты стали широко применять для привлечения туристов. Желающие могут пожить какое-то время в юртах. Такой вид отдыха получил название джайлоо-туризм.

© Новости Узбекистана Японские юрты появятся в Андижанской области

Во многих ресторанах и туристических объектах можно увидеть как стилизованные, так и самые настоящие жилища кочевников. Предприниматель решил возродить традиционные жилища кочевников в инновационной форме. Предлагаемый им проект — новый вид юрт — объединяет в себе современный дизайн, комфорт и низкую себестоимость постройки подобных жилищ.

"Я задумался о новых способах привлечения туристов в один из самых прекрасных и живописных уголков нашей республики — в Ханабад. Также это должно служить не только туристам, но и местным жителям. В конце концов я остановился на полезном и перспективном проекте. Я предлагаю андижанцам инновационные дома, похожие на юрту. В них будут созданы все условия для молодых семей," — говорит автор проекта.

Инновационные юрты будут построены по японской технологии, с использованием сырья и материалов из пенопласта. В них будут предусмотрены гостиная, спальня, туалет, кухня и даже баня. По расчетам предпринимателя, стоимость таких юрт составит 25-30 млн сумов ($3000-3600). На первом этапе планируется построить 200 таких домов, со сдачей их в эксплуатацию в феврале 2019 года.