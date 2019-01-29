Узбекистан привлек индийского эксперта к созданию технопарка в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров и индийский эксперт Дж. Партасарати, привлеченный в качестве советника по созданию технопарка в Ташкенте, обсудили создание объекта.
Как сообщили в пресс-службе Мининфокома, под руководством Партасарати в Индии был созданы центры управления данными, инкубационные центры для продвижения предпринимательства.
Эксперт долгое время управлял технопарком в Бангалоре. В настоящее время он является советником по IT-паркам (STPI) в Индии.
Ранее сообщалось, что в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента планируется построить Технологический парк программных продуктов и информационных технологий. Он будет создан на базе индийского опыта в сфере поддержки стартапов и инновационных разработок. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций будет работать над проектом вместе с Обществом парков программных технологий при Министерстве электроники и информационных технологий Индии.