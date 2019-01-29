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В Мининфокоме состоялась встреча с индийским экспертом Дж. Партасарати

Узбекистан привлек индийского эксперта к созданию технопарка в Ташкенте

Пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций
В Узбекистане
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Дж. Партасарати, долгое время управлявший технопарком в Бангалоре, намерен внедрить в Узбекистане передовой индийский опыт.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров и индийский эксперт Дж. Партасарати, привлеченный в качестве советника по созданию технопарка в Ташкенте, обсудили создание объекта.

Как сообщили в пресс-службе Мининфокома, под руководством Партасарати в Индии был созданы центры управления данными, инкубационные центры для продвижения предпринимательства.

Эксперт долгое время управлял технопарком в Бангалоре. В настоящее время он является советником по IT-паркам (STPI) в Индии.

Работа за компьютером
© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Ташкенте откроют инновационный парк
Партасарати отметил, что готов приложить все усилия для создания и успешной работы технопарка в Узбекистане. Основной задачей, по его словам, является внедрение передового и многолетнего опыта, наработанного Индией в организации работы такх объектов.

Ранее сообщалось, что в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента планируется построить Технологический парк программных продуктов и информационных технологий. Он будет создан на базе индийского опыта в сфере поддержки стартапов и инновационных разработок. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций будет работать над проектом вместе с Обществом парков программных технологий при Министерстве электроники и информационных технологий Индии. 

Теги:
Индия, IT-технологии, Ташкент



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