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Рамиз Бахтияров

Тюрденев рассказал о преимуществах народной дипломатии перед государственной

В Узбекистане
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Открытие центра народной дипломатии ШОС в Ташкенте придаст дополнительный импульс работе организации и поможет сблизить народы стран-участниц, рассказал посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Центр международной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества открылся в Ташкенте.

В числе основных задач и направлений деятельности центра - участие в расширении культурно-гуманитарных связей между странами ШОС, организация взаимных визитов делегаций.

"В современном мире народная дипломатия и укрепление прямых контактов с общественностью приобретает все большее значение в международных отношениях, помогает представителям различных культур и цивилизаций лучше понять друг друга, изучить ценности, на которых базируется их мировоззрение", - добавил Тюрденев.

В Ташкента открылся Центр народной дипломатии ШОС
Рамиз Бахтияров
В Ташкенте рассказали о планах Центра народной дипломатии ШОС
Он добавил, что народная дипломатия имеет ряд преимуществ по сравнению с дипломатией государственной: например, можно говорить и выражать себя без всяких преград.

В соответствии с "дорожной картой" по организации эффективной деятельности центра на 2019 год запланировано более 30 мероприятий по установлению и развитию взаимодействия Центра с правительственными и неправительственными организациями государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Также будут организованы совместные мероприятия, фестивали, ярмарки, выставки фольклорной направленности. Центр будет работать над сохранением культурного наследия Шелкового пути.




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