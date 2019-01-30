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Девушка в VR-очках

В торговом центре Ташкента появилась VR-зона с динозаврами и привидениями

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Узбекистане
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С помощью VR вы можете оказаться в парке Юрского периода с динозаврами, в доме с привидениями.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. В Ташкенте в торгово-развлекательном комплексе Atlas Чиланзар открылась игровая площадка Pixel с VR-зоной и игровыми автоматами, сообщает Афиша.уз.

В VR-зоне можно прокатиться на всевозможных аттракционах, совершить путешествие в космическое пространство, принять участие в битве против инопланетян и захватывающих гоночных заездах.

С помощью VR вы можете оказаться в парке Юрского периода с динозаврами, в доме с привидениями. Также в зоне можно поиграть в игровые автоматы, воздушный хоккей и многое другое.

Детская площадка Pixel представляет собой огромную игровую зону, которая сможет порадовать уже маленьких детей самых разных возрастов. Здесь найдется развлечение для каждого – батуты, горки, лабиринты.




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