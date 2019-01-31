GM Uzbekistan продлила срок гарантийного обслуживания авто до 3 лет

Продление срока гарантийного обслуживания распространяется на автомобили АО GM Uzbekistan, приобретенные с 1 февраля 2019 года.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Компания GM Uzbekistan с 1 февраля 2019 года продлевает срок гарантийного обслуживания новых автомобилей, сообщается на сайте компании.

Теперь он составит 3 года или 100 000 километров пробега (ранее – 1 год или 20 000 километров пробега).

Компания отмечает, что продление срока гарантийного обслуживания распространяется на автомобили АО GM Uzbekistan, приобретенные с 1 февраля 2019 года. Гарантия распространяется на конкретный автомобиль и не связана с владельцем персонально.

В течение гарантийного периода новый автовладелец имеет такие же права на гарантию. Ненадлежащая эксплуатация автомобиля, авария, внесение изменений в конструкцию автомобиля или установка дополнительного оборудования, доработка или дооснащение автомобиля, не одобренные производителем, ведут к ограничению гарантии.

В течение гарантийного срока производитель на безвозмездной основе будет ремонтировать автомобили с заменой деталей в случае выхода их из строя по вине производителя, при условии, если владельцем соблюдались все правила эксплуатации, технического обслуживания и ухода за автомобилем, указанные в Руководстве по эксплуатации.