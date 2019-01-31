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В Мирзачульском районе Узбекистана открылся центр госуслуг

В Мирзачульском районе Узбекистана открылся центр госуслуг

Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана
В Узбекистане
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Прямо в новом центре госуслуг расположились районное отделение юстиции и народная приемная президента.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Узбекистане открылся еще один центр государственных услуг — на этот раз в поселке Мирзачуль, расположенном в Джизакской области, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики. 

Там можно заменить старое водительское удостоверение на документ нового образца, получить и заменить паспорт гражданина. Все услуги оказываются в порядке электронной очереди.

Мужчина работает за компьютером
CC0 / Pixabay
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"Пока подходит очередь, граждане могут почитать интересную книгу в созданной библиотеке, а дети - поиграть в оборудованной специальной зоне. К тому же прямо в центре госуслуг организован Дом бракосочетаний, расположились районное отделение юстиции, народная приемная президента", — отметили в пресс-службе.

Ранее специалисты центра развития системы "Электронное правительство" выяснили, довольны ли жители столицы работой таких центров. В целом граждане дали высокую оценку работе ЦГУ в 4,3 балла из 5. В числе самых популярных услуг оказались: прием детей в детсад (26,4%), предоставление ИНН (15,4%), выдача новых водительских удостоверений (11,2%).

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Теги:
Джизакская область



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