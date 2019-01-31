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В Узбекистане появится госорган по вопросам социальной защиты

Фото: Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Глава представительства Детского фонда ООН в Узбекистане Саша Грауманн отметил, что проводимые в стране реформы призваны вывести ее на новый уровень.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Узбекистане появится государственный орган по вопросам социальной защиты, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Создание такого органа предусмотрено Государственной программой на 2019 год и позволит увеличить отдачу от инвестиций республики в соответствующую сферу, повысить эффективность системы в целом.

"Сильная система социальной защиты особенно важна во время экономических реформ для защиты населения от социально-экономических рисков", — отметили в ЮНИСЕФ.

Пустая инвалидная коляска
© Sputnik / Максим Богодвид
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Глава представительства Детского фонда ООН в Узбекистане Саша Грауманн заявил, что это важное решение для страны. По его словам, проводимые в республике реформы призваны вывести страну на новый уровень развития.

"Политическая воля и приверженность позволяют обеспечить эффективное реагирование системы социальной защиты на потребности и чаяния населения Узбекистана", — сказал Саша Грауманн.

По его словам, ЮНИСЕФ и впредь будет оказывать поддержку правительству республики в совершенствовании системы социальной защиты.

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Теги:
ЮНИСЕФ



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