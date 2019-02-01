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Учительница средней школы инструктирует перед началом экзамена

В Узбекистане упростили систему повышения квалификации учителей

© Sputnik / Саид Царнаев
В Узбекистане
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Руководители и сотрудники системы народного образования учатся без отрыва от работы.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Тысяча руководителей и сотрудников системы народного образования образования Узбекистана повысят квалификацию в рамках менеджерских курсов в 2019 году. Кроме того, до конца апреля новые знания получат 300 слушателей, состоящих в резерве на руководящие посты.

Слушатели дистанционных менеджерских курсов пройдут тренинги по 15 модулям в трех блоках без отрыва от работы, после чего им предстоит сдать экзамены.

Sputnik
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"Дистанционное обучение сейчас широко используется для повышения квалификации специалистов, так как это экономит их время и им не нужно отлучаться от работы, — отметили в пресс-службе. — Министерство народного образования Узбекистана и Институт имени Абдуллы Авлоний намерены использовать механизм дистанционного обучения при переподготовке специалистов и руководителей системы народного образования".

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Ранее сообщалось, что при поддержке Российского центра науки и культуры в Ташкенте запущен конкурс "Русский язык в Узбекистане — новые горизонты". На первом этапе учителям необходимо написать эссе на тему "Мой путь в профессию". Из работ конкурсантов члены жюри выберут 30 эссе, авторы которых отправятся в следующий тур.

Во втором туре преподаватели подготовят видеофрагмент школьного урока.

Теги:
Образование, Узбекистан, учитель



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