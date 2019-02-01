В Узбекистане упростили систему повышения квалификации учителей

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Тысяча руководителей и сотрудников системы народного образования образования Узбекистана повысят квалификацию в рамках менеджерских курсов в 2019 году. Кроме того, до конца апреля новые знания получат 300 слушателей, состоящих в резерве на руководящие посты.
Слушатели дистанционных менеджерских курсов пройдут тренинги по 15 модулям в трех блоках без отрыва от работы, после чего им предстоит сдать экзамены.
Систему подготовки педагогов для школ в Узбекистане изменят >>>
Ранее сообщалось, что при поддержке Российского центра науки и культуры в Ташкенте запущен конкурс "Русский язык в Узбекистане — новые горизонты". На первом этапе учителям необходимо написать эссе на тему "Мой путь в профессию". Из работ конкурсантов члены жюри выберут 30 эссе, авторы которых отправятся в следующий тур.
Во втором туре преподаватели подготовят видеофрагмент школьного урока.