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Высокоскоростной электропоезд Афросиаб

Стало известно новое расписание скоростного поезда Afrosiyob

© Foto : Michał Huniewicz
В Узбекистане
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Изменения в расписание передвижения пассажирского поезда введены в целях развития туристического потенциала, создания комфортных условий для туристов и инвесторов, качественного оказания транспортных услуг населению, а также по многочисленным предложениям пассажиров.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Начиная со 2 февраля 2019 года, электропоезд №762/761 курсирующий по направлению "Ташкент – Бухара – Ташкент" будет делать остановку на 2 минуты на вокзале "Джизак", сообщается на официальном сайте.

Изменения в расписание передвижения пассажирского поезда введены в целях развития туристического потенциала, создания комфортных условий для туристов и инвесторов, качественного оказания транспортных услуг населению, а также по многочисленным предложениям пассажиров.

Учитывая вышеизложенное, начиная со 2 февраля 2019 года, отправка электропоезда Afrosiyob №762 по маршруту "Ташкент – Бухара" согласно новому графику движения поездов состоится в 07:28 с Центрального железнодорожного вокзала "Ташкент". Его прибытие на вокзал "Джизак" будет осуществляться в 08:54 и после двухминутной остановки пассажирский состав продолжит путь в 08:56. На вокзал "Самарканд" поезд прибывает в 09:42 и в 09:50 продолжит маршрут. Вокзал "Навои" встретит поезд в 10:40 и остановка на этом вокзале составит 2 минуты. На вокзал "Бухара" поезд прибудет в 11:19.

Также, начиная со 2 февраля 2019 года скоростной поезд Afrosiyob №761, курсирующий по маршруту "Бухара – Ташкент" отправиться с вокзала "Бухара" в 15:50. На вокзал "Навои" поезд прибудет в 16:27 и в 16:29 продолжит движение. Вокзал "Самарканд" встретит поезд в 17:20 и тронется в дальнейший путь в 17:28. На вокзал "Джизак" поезд прибудет в 18:14 и отправится с этого вокзала в 18:16. На Центральном железнодорожном вокзале "Ташкент" пассажирский состав завершит свой маршрут в 19:44.




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