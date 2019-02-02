Премия КВН пройдет во Дворце кино в Ташкенте

Традиционная ежегодная премия "Золотой болт" вручается за самые яркие выступления и номера, а также лучшим игрокам и капитанам команд. Участники награждаются в 13 номинациях.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. 16 февраля во Дворце кино имени Алишера Навои (Панорамный) пройдет церемония награждения премии КВН "Золотой болт", в которой примут участие все лучшие команды, сыгравшие в текущем сезоне, сообщает "Новости Узбекистана".

Традиционная ежегодная премия "Золотой болт" вручается за самые яркие выступления и номера, а также лучшим игрокам и капитанам команд. Участники награждаются в 13 номинациях.

Победителей определяют академики КВН, представленные членами жюри, а также редакционной коллегией. Обладателя 13 "Болта", коллегиальным решением определяют сами команды. Кроме того, в рамках премии вручается отдельный приз – "За вклад в КВН" Зрители смогут увидеть на одной сцене всех участников и лучшие номера сезона. Билеты на игру уже доступны в кассах Дворца кино имени Алишера Навои. Стоимость билетов от 20 до 50 тысяч сум.