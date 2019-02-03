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Сейсмограф

В нескольких районах Узбекистана произошло землетрясение

© Flickr / Ray Bouknight
В Узбекистане
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Подземные толчки были зарегистрированы Республиканским центром сейсмопрогностического мониторинга МЧС в 17:04 по ташкентскому времени.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Вчера, 2 февраля жители столицы и других регионов Узбекистана ощутили землетрясение силой в 2 балла, сообщает МЧС Узбекистана.

Подземные толчки были зарегистрированы Республиканским центром сейсмопрогностического мониторинга МЧС в 17:04 по ташкентскому времени.

Как сообщают сейсмологи, эпицентр землетрясения находился в Афганистане, на глубине в 100 километров. Здесь была отмечена магнитуда 5,4. Толчки чувствовались на территории Ташкента, Намангана, Андижана, Ферганы, Гулистана, Джизака, Самарканда, Термеза, Карши и Навои.

В остальных областях сейсмоактивность не зафиксирована. Как сообщили в МЧС, сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.




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