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Автобус

Автобусный рейс Бишкек - Ташкент возобновлен

© Sputnik / Александр Вильф
В Узбекистане
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Сейчас Министерство транспорта и дорог в оперативном порядке проводит согласование нового расписания маршрута с Узбекским агентством автомобильного транспорта.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. С 1 февраля 2019 года возобновили рейс Бишкек — Ташкент по ранее действовавшему маршруту, сообщает "Новости Узбекистана" со ссылкой на Министерство транспорта и дорог Кыргызстана.

"До согласования и утверждения нового расписания с 1 февраля 2019 года рейсы Бишкек — Ташкент возобновили. Сейчас Министерство транспорта и дорог в оперативном порядке проводит согласование нового расписания маршрута с Узбекским агентством автомобильного транспорта", — сообщили в ведомстве.

Минтранс проработал с Министерством инфраструктуры и развития Казахстана вопрос по транзитному проезду по территории РК автобуса Бишкек — Ташкент. Стороны пришли к консенсусу по новому расписанию маршрута.




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