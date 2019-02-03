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На территории ташкентского Узэкспоцентра

В Узбекистане скоро стартует строительная неделя

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В Узбекистане
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Онлайн регистрацию для посещения выставки прошли уже более двух тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. С 27 февраля по 1 марта в Ташкенте состоится масштабное событие строительной отрасли – "Узбекская строительная неделя", в рамках которой запланированы международные выставки UzBuild, BuildTech, Aquatherm Tashkent 2019, сообщает Myday.uz.

Экспозиция развернется на всех выставочных площадях Узэкспоцентра. Выставки объединяют смежные рынки, собирают на одной площадке первых лиц строительной и HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) индустрии, дают отличную возможность укрепить старые и создать новые бизнес-контакты.

Деловая программа "Узбекской строительной недели" включает международную строительную конференцию, семинары, лекции и мастер-классы; профессиональные встречи и дискуссии, презентации новых технологий, строительного мастерства и архитектурных решений.

Онлайн регистрацию для посещения выставки прошли уже более двух тысяч человек.




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