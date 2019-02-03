Делегация Геологической службы США посетит Узбекистан

Об этом стало известно по итогам переговоров между руководством Госкомгеологии Узбекистана и представителями USGS.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Делегация Геологической службы США (USGS) посетит Узбекистан 4-7 февраля, сообщает Podrobno.uz.

Переговоры были проведены в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита министра торговли США Уилбура Росса в Узбекистан в октябре 2018 года.

Стороны обстоятельно обменялись мнениями по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества по направлениям, определенным узбекско-американским межправительственным Соглашением о научно-техническом сотрудничестве от 2012 года.

"Госкомгеологии и USGS обсудили перспективы сотрудничества в сферах геологического изучения недр, прежде всего путем обмена опытом и знаниями в данной области, выполнения заданий по приросту запасов гидроминеральных ресурсов, а также организации совместных научных исследований, в том числе по линии программы Госдепартамента Embassy Science Fellow, предусматривающей предоставление странам-участницам доступ к достижениям США в сфере науки и технологий", – отметили в пресс-службе МИД.

По итогам переговоров сторонами достигнута договоренность об организации визита делегации USGS 4-7 февраля в Ташкент для проведения целевых встреч с профильными министерствами и ведомствами республики и выработки практических мер по дальнейшему развитию двустороннего научно-исследовательского сотрудничества.